Beijing Dynamic Power präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Dynamic Power hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.070 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 139.2 Millionen CNY gegenüber 111.5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch