Beijing Dalong Weiye Real Estate Development A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Dalong Weiye Real Estate Development A lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.02 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.010 CNY je Aktie erzielt worden.

Beijing Dalong Weiye Real Estate Development A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 98.3 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 34.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149.7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch