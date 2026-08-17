Beijing Dahao Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Beijing Dahao Technology A gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.27 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.210 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30.81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 991.4 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 757.9 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch