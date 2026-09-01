Beijing Capital zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Capital äusserte sich am 30.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.06 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Capital 0.070 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Beijing Capital im vergangenen Quartal 4.17 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7.20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beijing Capital 4.49 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch