Beijing Capital veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Beijing Capital hat am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.05 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.070 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.21 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 10.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.72 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch