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26.08.2026 06:37:00
Beijing Capital Development stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Beijing Capital Development lud am 24.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.43 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0.320 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 52.62 Prozent auf 6.71 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.15 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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