Beijing Caishikou Department Store A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Caishikou Department Store A hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.10 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beijing Caishikou Department Store A ein EPS von 0.240 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beijing Caishikou Department Store A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.41 Milliarden CNY im Vergleich zu 5.22 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch