Beijing Caishikou Department Store A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Beijing Caishikou Department Store A hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.05 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.180 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3.64 Prozent auf 6.77 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Caishikou Department Store A 7.03 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch