Beijing Bohui Science Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Beijing Bohui Science Technology A gab am 23.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0.18 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0.030 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beijing Bohui Science Technology A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 66.60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21.3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 63.7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch