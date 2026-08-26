Beijing Bohui Science Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Beijing Bohui Science Technology A veröffentlichte am 24.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.16 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beijing Bohui Science Technology A ein Ergebnis je Aktie von -0.150 CNY vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Beijing Bohui Science Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 21.8 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 25.69 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch