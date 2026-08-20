WORLD Aktie 43373567 / JP3990210001
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20.08.2026 17:00:00
Beijing Bets on Fossil Fuels Even as It Leads the World in Renewables
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
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