Beijing Aerospace Changfeng: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Beijing Aerospace Changfeng äusserte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Beijing Aerospace Changfeng hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.03 CNY vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.030 CNY je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz lag bei 178.9 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 30.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 258.0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch