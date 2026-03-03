|
03.03.2026 06:37:00
Beijing ABT Networks A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Beijing ABT Networks A hat am 28.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.21 CNY gegenüber -0.480 CNY im Vorjahresquartal verkündet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 85.43 Prozent auf 63.7 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 437.0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1.900 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1.550 CNY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Beijing ABT Networks A mit einem Umsatz von insgesamt 563.81 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 730.57 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um -22.83 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
