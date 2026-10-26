Beijer Electronics AB legte Quartalsergebnis vor

Beijer Electronics AB hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.77 SEK, nach 1.26 SEK im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 663.6 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Beijer Electronics AB 543.6 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch