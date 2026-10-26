Beijer Alma Registered B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Beijer Alma Registered B hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 4.15 SEK gegenüber 2.92 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.09 Milliarden SEK, während im Vorjahreszeitraum 1.89 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch