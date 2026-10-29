Beihai Gofar Marine Biological Industry mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Beihai Gofar Marine Biological Industry hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite standen 97.8 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 85.3 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch