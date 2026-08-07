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07.08.2026 06:37:00
BeiGene: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
BeiGene hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1.07 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.470 CNY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat BeiGene 11.61 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21.99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.51 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 1.63 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 11.10 Milliarden CNY gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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