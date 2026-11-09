BeiGene mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BeiGene hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1.70 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BeiGene 0.600 CNY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat BeiGene mit einem Umsatz von insgesamt 12.74 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.11 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 26.04 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch