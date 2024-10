Beiersdorf sieht keine deutliche Erholung bei La Prairie bis Ende 2024

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Beiersdorf hat sich von der noch zum Halbjahr geäusserten Erwartung verabschiedet, dass die Luxuskosmetikmarke La Prairie sich bis Jahresende signifikant erholen könnte. La Prairie leidet seit mehreren Quartalen besonders unter der Konsumzurückhaltung in China und unter dem schwachen Reise-Einzelhandelsgeschäft und ist die einzige Marke im Beiersdorf-Portfolio mit einem Umsatzminus. Im dritten Quartal sank La Prairies Umsatz insgesamt um organische 8 Prozent, im Neunmonatszeitraum 7,3 Prozent.

"Wir erwarten eine kleine Verbesserung bei La Prairie im letzten Quartal, aber absolut kein Wunder", sagte CEO Vincent Warnery in der gemeinsamen Telefonkonferenz mit Analysten und Medien. "Erwarten wir eine Erholung bei La Prairie im Schlussquartal? Nicht wirklich." Wenn überhaupt, lägen die Gründe für eine Verbesserung bei La Prairie ausserhalb des chinesischen Marktes, das Wachstum in Japan sei "phantastisch", auch die Entwicklung im US-Markt "gut". In China wüchsen La Prairies Marktanteile sowohl im "Brot- und Butter-Geschäft" als auch im Markt Hainan - allerdings in einem insgesamt weiter fallenden Markt, so Warnery. La Prairies Umsatzrückgang im chinesischen stationären Geschäft betrage 15 Prozent, alle Marktteilnehmer zusammengenommen hätten ein Umsatzminus von 20 Prozent. Im Markt Hainan, einem beliebten Reiseziel in China, lägen diese Werte bei 25 bzw 35 Prozent. Allerdings wachse La Prairie im chinesischen E-commerce-Segment.

"Unsere Prognose nimmt an, dass der Reiseeinzelhandel nicht zu Wachstum zurückkehrt, dass das stationäre Geschäft in China ebenfalls negativ sein wird, dass aber ausserhalb Chinas eine gute Entwicklung stattfindet", so Warnery. Ausserdem sehe er weitere Wachstumsopportunitäten. Beispielsweise verkaufe Beiersdorf La Prairie in den USA bisher nicht online. CFO Astrid Hermann betonte, dass La Prairie insgesamt profitabel sei.

