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27.10.2026 08:03:52
Beiersdorf mit organischem Umsatzminus im 3Q - nun auch bei Tesa
Von Ulrike Dauer
DOW JONES--Beiersdorf hat im dritten Quartal den organischen Umsatzrückgang auf Konzernebene und im Segment Consumer fortgesetzt, aber weniger ausgeprägt als im zweiten Quartal. Überraschend hat jedoch auch das Tesa-Klebstoffsegment im Quartal organisch rückläufige Umsätze verzeichnet, was der DAX-Konzern mit "Engpässen bei der Verfügbarkeit von Halbleitern" begründete, die das Electronics-Geschäft belastet hätten.
Für die im August gesenkten Ziele für das Gesamtjahr, die nun einen 18-monatigen Turnaround-Plan für die schwächelnde Kernmarke Nivea beinhalten, sieht sich der Hamburger Konsumgüterhersteller von Traditionsmarken wie Nivea und Tesa auf Kurs. Allerdings wiederholte Beiersdorf die Aussage vom Zweitquartalsbericht, dass der Halbleiterengpass sich "weiterhin negativ auf die Geschäftsentwicklung von Tesa auswirken" könnte sowie auf die EBIT-Marge des Segments.
Im dritten Quartal verzeichnete der DAX-Konzern einen organischen Umsatzrückgang von 1,3 Prozent im Vorjahresvergleich auf 2,362 Milliarden Euro. Das Umsatzminus im deutlich grösseren Segment Consumer mit Marken wie Nivea, La Prairie und Eucerin betrug 0,7 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro. Das Tesa-Segment verzeichnete organisch einen Umsatzrückgang von 4,3 Prozent auf 422 Millionen Euro.
Im Gesamtjahr rechnet der Konzern weiterhin sowohl auf Konzernebene als auch bei Consumer mit organisch rückläufigen Umsätzen im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Im Segment Tesa erwartet Beiersdorf weiterhin organisch stagnierenden bis maximal leicht wachsenden Umsatz.
Bei der bereinigten EBIT-Marge erwartet der Konzern weiterhin deutliche Verschlechterungen auf Konzernebene und im Segment Consumer - unter anderem wegen kurzfristig zusätzlicher Investitionen in die Marke Nivea (100 Millionen Euro im zweiten Halbjahr 2026).
Die Konzern-EBIT-Marge wird weiter bei mindestens 11,8 Prozent erwartet (2025: 14 Prozent), im Segment Consumer bei mindestens 11,0 Prozent (2025: 13,6 Prozent). Bei Tesa wird weiterhin eine EBIT-Marge leicht unter Vorjahr erwartet (2025: 16,1 Prozent).
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/mgo
(END) Dow Jones Newswires
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