Beiersdorf kauft deutsche Naturkosmetikmarke

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Beiersdorf verstärkt sich mit einem Zukauf in Deutschland im Wachstumsmarkt Naturkosmetik. Wie der Hamburger DAX-Konzern mitteilte, erwirbt er die Hamburger Naturkosmetikmarke "Stop The Water While Using Me!". Der Zukauf ergänze Beiersdorfs Hautpflegeportfolio im Naturkosmetikbereich und unterstütze die nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens im Rahmen der Strategie Care+. Das Geschäft des Naturkosmetik-Labels werde weiterhin unabhängig geführt.

Die erworbene Marke setze mit Nachfüllsystemen sowie biologisch abbaubaren Pflegeprodukten auf Nachhaltigkeit und den verantwortungsvollen Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser . Das Produktportfolio umfasse feste, wasserlose Körper- und Haarpflege, sowie Dusch-, Hand-, Body- und Mundhygieneartikel.

Finanzielle Details wurden nicht veröffentlicht. Stop The Water While Using Me! erwirtschaftete 2019 laut einer Unternehmenssprecherin mit 13 Mitarbeitern etwa 1,8 Millionen Euro Umsatz.

Beide Unternehmen wollen zusammen den Wirkungskreis für nachhaltige Hautpflege erweitern und ihr Engagement zum Klima- und Ressourcenschutz vorantreiben. In enger Zusammenarbeit sollen zukünftig gemeinsame Nachhaltigkeitsinitiativen erarbeitet und wirksame Lösungen für nachhaltigeres Handeln entwickelt werden.

Beiersdorf will zunehmend mit neuen Produkten jüngere Kundengruppen ansprechen. Der Hersteller der Traditionsmarke Nivea hatte im Oktober angekündigt, mit zwei neuen Produktlinien - der Marke Florena Fermented Skincare in Italien und Frankreich sowie der Produktlinie Nivea Naturally Good - in den europäischen Naturkosmetikmarkt einzusteigen. In Deutschland sollte der Einstieg nicht über die Marke Florena erfolgen, da die 1920 gegründete Marke eine "bestimmte Position in Deutschland" hat, sagte CEO Stefan De Loecker im Oktober.

Im September hat Beiersdorf mit Skin Stories eine Hautpflegemarke für tätowierte Haut herausgebracht.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2020 07:49 ET (12:49 GMT)