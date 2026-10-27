Beiersdorf-Analyse: Outperform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Konsumgüterkonzerns lägen in etwa auf dem Niveau der sehr niedrigen Markterwartungen, schrieb Callum Elliott am Dienstag. Die Anlegerdebatte über einen Plan für eine Trendwende der Marke Nivea dürften die Geschäftszahlen zwar nicht unbedingt vorantreiben, aber nach den sehr schlechten Nachrichten der vergangenen 18 Monate seien in diesem Fall keine Nachrichten gute Nachrichten.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Beiersdorf-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:37 Uhr 4.0 Prozent im Minus bei 79.76 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 19.11 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 103’100 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 13.7 Prozent zurück. Experten zufolge können Beiersdorf-Anleger am 04.03.2027 einen Blick in die Q4 2026-Bilanz werfen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:41 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.