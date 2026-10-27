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27.10.2026 10:07:44
Beiersdorf-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Underperform bewertet
RBC Capital Markets hat die Beiersdorf-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
Die kanadische Bank RBC hat Beiersdorf nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Underperform" belassen. Während die Marke Nivea weiter zu kämpfen habe, liege die Entwicklung des Konsumgütergeschäfts insgesamt knapp über den Konsensschätzungen, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag. Auf Konzernebene habe Beiersdorf wegen der schwachen Klebstoffsparte Tesa aber enttäuscht.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Beiersdorf-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Das Papier von Beiersdorf befand sich um 09:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3.9 Prozent auf 79.80 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 16.04 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 123’978 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 13.7 Prozent. Beiersdorf dürfte schätzungsweise am 04.03.2027 die Finanzergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 03:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 03:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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