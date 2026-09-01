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Analyse im Fokus 01.09.2026 09:54:03

Beiersdorf-Aktie: Neutral-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.

Beiersdorf-Aktie: Neutral-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Beiersdorf-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Celine Pannuti.

Beiersdorf
74.27 CHF -0.74%
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Neutral" belassen. Europas Konsumgüterbranche sei dem Gesamtmarkt trotz positiver Umsatz- und Ergebnisentwicklungen 2026 hinterhergelaufen, schrieb Celine Pannuti am Montag. Die Anleger hätten sich auf höhere Dynamik anderswo konzentriert. Pannutti sieht nun attraktive Bewertungschancen in den wachstumsstärkeren Kandidaten der Branche. Im Bereich Haushalts- und Körperpflege setzt sie vor allem auf Unilever und unter den Zutatenlieferanten auf Givaudan. Bei Beiersdorf sei es zu früh, auf den Turnaround zu setzen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Beiersdorf-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie notierte um 09:37 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0.5 Prozent auf 79.48 EUR zu. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24’354 Stück gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2026 sank die Aktie um 14.0 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 22:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
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