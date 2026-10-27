Beiersdorf-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Neutral

Die US-Bank JPMorgan hat Beiersdorf nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Die Hamburger hätten auf Konzernebene einen erwartungsgemässen, im Konsumgütergeschäft aber einen geringeren Rückgang beim vergleichbaren Umsatz als erwartet verzeichnet, schrieb Celine Pannuti am Dienstag.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Beiersdorf-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Beiersdorf befand sich um 10:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3.9 Prozent auf 79.88 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 0.15 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 142’404 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 13.6 Prozent zurück. Experten prognostizieren, dass Beiersdorf die Bilanz für Q4 2026 am 04.03.2027 vorlegt.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:15 / GMT



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