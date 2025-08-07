|Kurse + Charts + Realtime
07.08.2025 11:37:46
Beiersdorf-Aktie erhält von Deutsche Bank AG höhere Einstufung: Jetzt Hold
Die Beiersdorf-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Deutsche Bank Research hat Beiersdorf nach Zahlen und der diesjährigen Kursschwäche von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 98 Euro belassen. In Relation zur Branche habe die Bewertung des Konsumgüterkonzerns ein Zehnjahrestief erreicht, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management steht nun unter deutlich höherem Leistungsdruck, doch Markenprodukte seien vor allem im Premium-Bereich wieder gesuchter. Das Abwärtsrisiko sei mittlerweile begrenzt.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Beiersdorf-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 11:21 Uhr wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1.7 Prozent auf 99.26 EUR nach oben. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 1.27 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 150’189 Beiersdorf-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 gab die Aktie um 19.3 Prozent nach. Experten kalkulieren am 26.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
