Beiersdorf-Aktie erhält von Deutsche Bank AG höhere Einstufung: Jetzt Hold

Deutsche Bank Research hat Beiersdorf nach Zahlen und der diesjährigen Kursschwäche von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 98 Euro belassen. In Relation zur Branche habe die Bewertung des Konsumgüterkonzerns ein Zehnjahrestief erreicht, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management steht nun unter deutlich höherem Leistungsdruck, doch Markenprodukte seien vor allem im Premium-Bereich wieder gesuchter. Das Abwärtsrisiko sei mittlerweile begrenzt.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Beiersdorf-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:21 Uhr wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1.7 Prozent auf 99.26 EUR nach oben. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 1.27 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 150’189 Beiersdorf-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 gab die Aktie um 19.3 Prozent nach. Experten kalkulieren am 26.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf.

