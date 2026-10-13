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Aktie unter die Lupe 13.10.2026 10:01:44

Beiersdorf-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform

Beiersdorf-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform

Die Beiersdorf-Aktie wurde von Bernstein Research genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Beiersdorf
74.13 CHF 1.46%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Callum Elliott befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit dem "Kräfteverhältnis" zwischen den Konsumgüterherstellern und den Handelsketten mit ihren Eigenmarken. Zwar stelle eine Marktbereinigung des Einzelhandels zu Gunsten der grossen Ketten eine Bedrohung für die Konsumgüterhersteller dar, dennoch rechne er langfristig in den meisten Absatzmärkten mit keiner so starken Konsolidierung, wie sie früher prognostiziert worden sei, schrieb der Analyst.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Beiersdorf-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 09:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1.2 Prozent auf 80.20 EUR zu. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 18.45 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 29’963 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 verlor die Aktie um 13.2 Prozent. Experten rechnen am 04.03.2027 mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 20:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com,Beiersdorf
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09.10.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
06.10.26 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Beiersdorf Halten DZ BANK
30.09.26 Beiersdorf Neutral UBS AG
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Short 14’742.98 13.81 S5CBDU
Short 15’285.54 8.95 SPNB2U
SMI-Kurs: 14’045.58 13.10.2026 10:32:39
Long 13’311.51 19.84 S1BR8U
Long 12’979.10 13.54 SXEBDU
Long 12’430.73 8.90 S0EBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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