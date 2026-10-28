Beiersdorf-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Sell-Bewertung bekannt

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Sell" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Free-Cashflow-Rendite der Aktie sei viel zu niedrig für ein schwach wachsendes Unternehmen, schrieb Tom Sykes in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen. Der Konsumgüterkonzern müsse mehr Geld in die Hand nehmen als die Konkurrenz, um die Dynamik zu erhöhen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Beiersdorf-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Mit einem Kurs von 80.26 EUR zeigte sich die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel um 11:03 Uhr kaum verändert. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 12.78 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53’021 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 13.2 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Ergebnisse für Q4 2026 wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET



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