BEIBU GULF TOURISM A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BEIBU GULF TOURISM A präsentierte am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.040 CNY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BEIBU GULF TOURISM A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16.69 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 118.6 Millionen CNY im Vergleich zu 142.3 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch