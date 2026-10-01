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01.10.2026 11:06:37

Bei Swissgrid drücken tiefere Tarife auf den Umsatz

Zürich (awp) - Swissgrid hat im ersten Halbjahr angesichts gesenkter Tarife weniger eingenommen und weniger verdient. Der nationale Übertragungsnetzbetreiber profitierte dank neuem Preismechanismus derweil bei der Ausgleichsenergie von tieferen Beschaffungskosten.

Angesichts tieferer Tarife für das Geschäftsjahr 2026 ging der Umsatz im ersten Semester 2026 erwartungsgemäss zurück, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Dieser sank auf 513,8 Millionen Franken von 795,5 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Gleichzeitig senkte Swissgrid den Beschaffungsaufwand um 50 Prozent auf 150,1 Millionen. Einen wichtigen Beitrag dazu leistete ein Anfang des Jahres eingeführter neuer Preismechanismus für die Ausgleichsenergie. Dieser schaffe für die sogenannten Bilanzgruppen Anreize, aktiv zur Stabilisierung des Stromnetzes beizutragen. In den "Bilanzgruppen" sind die Verteilnetzbetreiber, Händler, Erzeuger, Lieferanten und Endverbraucher organisiert.

Mit Regelenergie gleicht Swissgrid die Differenz zwischen Stromproduktion und -verbrauch aus. Durch den Mechanismus musste Swissgrid weniger Regelenergie einsetzen.

KI hilft bei Einsatzplänen

Neben dem neuen Ausgleichsenergie-Preismechanismus trugen noch weitere Massnahmen zum tieferen Beschaffungsaufwand bei: Dazu gehören laut Swissgrid die gemeinsam mit der Branche verbesserten Prognosen für die PV-Produktion, der verstärkte Einsatz KI-gestützter Optimierungsverfahren für den Regelenergieeinsatz sowie eine günstigere Beschaffung von Regelleistung.

Das Unternehmensergebnis ging damit im ersten Semester auf 37,8 Millionen Franken zurück nach 45 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie es weiter hiess. Investiert hat Swissgrid 164,8 Millionen in die Modernisierung des Schweizer Übertragungsnetzes.

Swissgrid ist Eigentümerin und Betreiberin des 6500 Kilometer langen Schweizer Höchstspannungsnetzes (220 bis 380 Kilovolt) zum Transport von Strom über weite Strecken.

ys/cg

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Short 14’532.41 13.69 SGBK2U
Short 15’068.89 8.92 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’622.85 01.10.2026 17:30:31
Long 13’092.02 19.76 S4BF7U
Long 12’785.69 13.76 SI6BUU
Long 12’239.76 8.95 SMABBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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