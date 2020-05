Bei Roche-Tochter Genentech kommt es zu Wechsel in der Forschungsspitze - Roche-Aktie dreht ins Minus

Bei der Roche-Tochter Genentech kommt es zu einem Wechsel in der erweiterten Konzernspitze.

So wird der derzeitige Leiter von Genentech Research and Early Development (gRED), Michael Varney, das Unternehmen Ende Juli verlassen und in den Ruhestand treten. Er hatte den Posten seit 2015 inne.

Zu seiner Nachfolgerin habe man die "Computerbiologin" Aviv Regev ernannt. Sie ist derzeit Professorin für Biologie am MIT. Sie wird die Leitung von gRED zum 1. August 2020 übernehmen. Zudem wird sie Mitglied der erweiterten Konzernleitung.

In der Mitteilung dankt Roche-CEO Severin Schwan Varney für dessen zahlreichen Beiträge, die er in den vergangenen 15 Jahren geleistet habe.

Die Roche-Aktie zeigte sich am Morgen an der SIX um 0,50 Prozent fester bei 342,95 Franken. Im Verlauf dreht der Kurs jedoch, sodass die Roche-Namen 0,15 Prozent tiefer bei 340,75 Franken stehen.

hr/rw

Basel (awp)