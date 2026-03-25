Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’714 1.6%  SPI 17’737 1.5%  Dow 46’124 -0.2%  DAX 22’979 1.5%  Euro 0.9164 0.1%  EStoxx50 5’667 1.5%  Gold 4’550 1.7%  Bitcoin 56’261 1.2%  Dollar 0.7903 0.3%  Öl 100.3 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Neue ETF-Chance mit Human Capital: Smart investieren!
Whitepaper-Check: Wann Quantenrechner für Bitcoins Verschlüsselung gefährlich werden könnten
"Modern Value Made in Frankfurt" - Nachhaltige Rendite mit wunderbaren Firmen
Merck & Co.-Aktie: Anleger blicken auf mögliche Milliarden-Übernahme im Biotech-Sektor
Orior-Aktie springt zweistellig hoch: Lebensmittelgruppe schreibt wieder schwaze Zahlen
Suche...
eToro entdecken

On Aktie 113454047 / CH1134540470

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.03.2026 10:57:36

Bei On übernehmen die Gründer als Co-CEOs

On
31.83 CHF 2.22%
Kaufen Verkaufen

Zürich (awp) - Der Sportartikelhersteller On stellt seine Führung neu auf: Die beiden Mitgründer David Allemann und Caspar Coppetti übernehmen per 1. Mai 2026 gemeinsam die Rolle als Co-CEOs. Gleichzeitig teilen sie sich weiterhin das Präsidium des Verwaltungsrats. Der bisherige CEO Martin Hoffmann tritt nach rund 13 Jahren im Unternehmen zurück.

Mit dem Schritt will On die strategische Ausrichtung stärker mit dem operativen Geschäft verzahnen und die nächste Wachstumsphase vorantreiben, wie das Zürcher Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Nach einem Rekordjahr 2025 mit einem Umsatz von über 3 Milliarden Franken sieht sich On in einer starken Ausgangslage für die weitere Expansion.

Hoffmann wolle sich eine Auszeit nehmen. Er werde dem Unternehmen aber noch bis März 2027 beratend zur Seite stehen.

Umstrittene Doppelrolle

Allemann und Coppetti bleiben neben ihrer neuen operativen Funktion auch Co-Präsidenten des Verwaltungsrats und sollen so die langfristige Gründer-Vision enger mit dem Tagesgeschäft verbinden. Eine solche Bündelung von strategischer und operativer Verantwortung wird aus Corporate-Governance-Sicht von Marktbeobachtern mitunter kritisch gesehen.

Zudem wird Scott Maguire intern zum Chief Operating Officer (COO) befördert. Er wird künftig bei On die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung bis zum globalen Vertrieb.

Derweil tritt auch der neue Finanzchef Frank Sluis wie bereits angekündigt am 1. Mai an. Der Niederländer war zuletzt als CFO für Europa und Indonesien beim Detailhandelskonzern Ahold Delhaize tätig.

jl/ys

Nachrichten zu On

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?