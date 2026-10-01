Bank Linth LLB Aktie 130775 / CH0001307757
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01.10.2026 08:15:36
Bei LLB Schweiz startet in St. Gallen neuer Regionenleiter Private Banking
Uznach (awp) - Die LLB Schweiz baut ihr Private Banking in der Ostschweiz aus. Mit Raphael Capol und Oliver Senn sei das Team am Standort nun vollständig, heisst es in einer Mitteilung.
Mit Capol habe am (heutigen) Donnerstag der neue Regionenleiter Private Banking St. Gallen übernommen. Senn sei Kundenberater.
Gleichzeitig bündelt die Bank in St. Gallen ihre Kompetenzen im Firmenkundengeschäft und Private Banking. Damit schaffe sie dort ein Kompetenzzentrum für Unternehmerinnen und Unternehmer sowie vermögende Privatpersonen, heisst es.
Denn die Ostschweiz zähle zu den bedeutendsten Wirtschaftsregionen der Schweiz, und zahlreiche erfolgreiche KMU und inhabergeführte Unternehmen würden die Region prägen. Unternehmerische und private Finanzierungsfragen liessen sich heute oft nicht mehr voneinander trennen.
ys/cg
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