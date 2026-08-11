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11.08.2026 08:10:41
Beherbergungsbetriebe verbuchen im Juni weniger Übernachtungen
DOW JONES--Die Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben im Juni 48,9 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 2,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im Juni gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,6 Prozent auf 41,2 Millionen ab. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland stieg dagegen um 1,6 Prozent auf 7,7 Millionen.
Im ersten Halbjahr verbuchten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 223,8 Millionen Übernachtungen. Damit lag die Übernachtungszahl 0,3 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum, dem bisherigen Rekordwert für ein erstes Halbjahr mit 223,1 Millionen Übernachtungen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg dabei um 0,3 Prozent auf 187,4 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland kletterte die Übernachtungszahl um 0,5 Prozent auf 36,4 Millionen.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/brb
(END) Dow Jones Newswires
August 11, 2026 02:11 ET (06:11 GMT)
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