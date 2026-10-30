Befesa: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Befesa hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.520 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Befesa 311.6 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 290.3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch