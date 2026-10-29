Befar Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Befar Group hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.01 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.040 CNY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16.59 Prozent auf 4.42 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.79 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch