Befar Group legte Quartalsergebnis vor

Befar Group hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.10 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.010 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Befar Group 4.34 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21.44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.57 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch