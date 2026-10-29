Befar Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Befar Group hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.01 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.040 HKD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24.12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.15 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 4.15 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch