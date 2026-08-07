Beeyu Overseas legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Beeyu Overseas präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Beeyu Overseas vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.02 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.030 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch