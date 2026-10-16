BeeX gewährte Anlegern Blick in die Bücher

BeeX hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

BeeX hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 41.63 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 61.48 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat BeeX 3.04 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17.66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch