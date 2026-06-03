Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
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03.06.2026 07:02:25
Beendigung Aktienrückkauf-Programm 2024–2026 und Start eines neuen Programms
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Geberit AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Die Geberit AG hat das Aktienrückkauf-Programm 2024–2026 frühzeitig abgeschlossen. Zudem wird praktisch nahtlos ein neues Aktienrückkauf-Programm gestartet.
Ende der Adhoc-Mitteilung
2338378 03.06.2026 CET/CEST
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