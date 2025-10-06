|
06.10.2025 08:45:13
Beeks Financial Cloud Eyes Strong FY26 With Global Private Cloud Wins
(RTTNews) - While announcing its fiscal year 2025 results, Beeks Financial Cloud Group PLC (BKS.L) has expressed confidence in delivering fiscal year 2026 results in line with its expectations, following a robust performance and a surge in new business opportunities.
The company continues to benefit from the accelerating shift toward cloud-based solutions, with a marked increase in sales pipeline activity. This trend reflects a growing appetite among financial institutions to modernize their technology infrastructure and outsource non-core functions.
Following the fiscal year-end, Beeks secured several major Private Cloud contracts across global financial institutions, significantly enhancing revenue visibility for fiscal year 2026. Additionally, the company is in advanced stages of finalizing agreements with four more of the Top 30 global exchanges.
Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025
Dividenden, Wachstum oder ETFs
Im heutigen 🎙️ Interview mit Kelvin Jörn alias Aktienfreunde, Patrick Kirchberger alias Dividente und Olivia Hähnel von der BX Swiss sprechen wir über den Vergleich von Dividenden- und Wachstumsaktien mit ETFs.
💡 Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Strategien?
💡 Welche Risiken gibt es dabei zu beachten?
💡 Welche Psychologischen Aspekte sind beim Investieren relevant?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich, Rekord in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften etwas fester in die neue Handelswoche starten. Die Börsen in Fernost schlagen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.
