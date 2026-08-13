Beekay Steel Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Beekay Steel Industries präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 19.96 INR gegenüber 16.34 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beekay Steel Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32.48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.75 Milliarden INR im Vergleich zu 2.83 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch