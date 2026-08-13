Bedmutha Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bedmutha Industries hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.15 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1.020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 5.41 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.11 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch