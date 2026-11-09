Bedmutha Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bedmutha Industries hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.09 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.290 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 63.76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.64 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.96 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch