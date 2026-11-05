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05.11.2026 12:39:27
Becton, Dickinson And Company Q4 Profit Advances
(RTTNews) - Becton, Dickinson and Company (BDX) released earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $696 million, or $2.54 per share. This compares with $493 million, or $1.72 per share, last year.
Excluding items, Becton, Dickinson and Company reported adjusted earnings of $4.15 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.4% to $5.274 billion from $5.005 billion last year.
Becton, Dickinson and Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $696 Mln. vs. $493 Mln. last year. -EPS: $2.54 vs. $1.72 last year. -Revenue: $5.274 Bln vs. $5.005 Bln last year.
FY 2027 Guidance: Adjusted Diluted Earnings per Share from Continuing Operations $13.10 to $13.30
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Becton, Dickinson & Co. (BD)
Analysen zu Becton, Dickinson & Co. (BD)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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