Becketts vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Becketts lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 47.37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0.2 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch