Becketts veröffentlichte am 18.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das vergangene Quartal hat Becketts mit einem Umsatz von insgesamt 0.1 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 57.58 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch