Becker Milk stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Becker Milk gab am 11.03.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Becker Milk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.24 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.650 CAD je Aktie gewesen.
Becker Milk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0.8 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0.8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
