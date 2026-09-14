Becker Milk: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Becker Milk präsentierte in der am 11.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.07 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.250 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 0.7 Millionen CAD gegenüber 0.7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch